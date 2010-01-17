В БЮТ просят не путать принципиальность и провокативность

Наблюдатели от Блока Юлии Тимошенко вели себя на избирательных участках в Харьковской области принципиально, а не провокационно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил народный депутат от БЮТ Алексей ЛОГВИНЕНКО.

Он опроверг обвинение председателя Харьковской областной организации Комитета избирателей Украины Михаила КАМЧАТНОГО в адрес наблюдателей от БЮТ.

«Мне кажется, что принципиальность в проведении именно такого процесса, который должен быть строго регламентированным, я бы не стал это относить к чрезмерным требованиям. Если действительно было какое-то нарушение - с этим разберемся. На самом деле нам крайне важно, чтобы процесс прошел максимально в законодательном поле», - отметил А.ЛОГВИНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Харьковской областной организации Комитета избирателей Украины Михаил КАМЧАТНЫЙ обвинил наблюдателей от БЮТ в провокационном поведении на участках и в том, что у них есть задание принести в штабы «не меньше пяти жалоб» о нарушениях во время голосования.