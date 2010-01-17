В штабе Ющенко результаты экзит-полов не комментируют

В штабе кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не хотят комментировать результаты экзит-полов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что штаб будет комментировать только официальные результаты выборов.

«Тогда мы определим свою позицию», - сказал он.

Вместе с тем, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, на данный момент можно констатировать, что выборы прошли демократично и без существенных нарушений.

Как сообщал УНИАН, по данным нескольких экзит-полов, за В.ЮЩЕНКО проголосовали около 6% избирателей.