ЦИК хочет, чтобы ГПУ проверила документы наблюдателей от Грузии

Центральная избирательная комиссия решила обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с целью проверки документов, поданных Грузией на регистрацию международных наблюдателей от этой страны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК. «За» проголосовали 9 членов ЦИК, против – 6.

Сначала докладчик по этому вопросу Михаил ОХЕНДОВСКИЙ предлагал, чтобы проверку осуществила также Служба безопасности Украины, но это предложение исключили из проекта постановления.

Кроме того, член ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ предлагала обратиться в Министерство внутренних дел для проверки законности документов, поданных на регистрацию грузинскими наблюдателями.

Также Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ предлагала, чтобы в мотивировочной части постановления, где речь идет об обращении кандидатов в Президенты Украины Инны БОГОСЛОВСКОЙ, Михаила БРОДСКОГО и Александра МОРОЗА в ЦИК с просьбой не регистрировать наблюдателей от Грузии в связи с возможным нарушением украинского законодательства, было добавлено слово «в связи с незаконным снятием информации из каналов связи».

Эти предложения Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ не были поддержаны членами комиссии.