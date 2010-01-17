Донецкие участки расчищают от грузинских наблюдателей?

Грузинских наблюдателей в Донецке выгоняют с избирательных участков и арестовывают, потому что они фиксируют факты фальсификаций на выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Грузии Леван ТХАРХИШВИЛИ, комментируя инцидент с гражданами Грузии.

«На данный момент наши наблюдатели зафиксировали три факта, когда к нескольким избирательным участкам округов № 44 и № 45 Донецка подъезжала группа маршруток и высаживала одних и тех же людей, а после голосования дисциплинировано сажала их в транспорт и везла на другие участки», - сообщил Л.ТХАРХИШВИЛИ.

По его словам, представители Грузии с журналистскими удостоверениями решили записать номера подозрительных автобусов и пообщаться с людьми, которые в них находились.

«Это и стало поводом для того, что 15 наблюдателей выгнали без каких-либо объяснений с участков, а еще нескольких задержала милиция», - объяснил Л.ТХАРХИШВИЛИ.

По его словам, под стражей остается один наблюдатель, которого обвиняют в нарушении паспортного контроля.

Л.ТХАРХИШВИЛИ выразил возмущение ситуацией, сложившейся вокруг наблюдателей от Грузии. По его мнению, это является «прямым нарушением закона и стыдом Украины перед мировым сообществом».

«После сегодняшних событий у меня возникла мысль, что все эти фальсификации в Донецке и неправомерные действия в отношении иностранных наблюдателей выгодны одному кандидату, который контролирует данный регион», - сказал Л.ТХАРХИШВИЛИ.

Вместе с тем, председатель ЦВК Грузии выразил мнение, что наблюдатели от его страны и в дальнейшем будут фиксировать нарушение в «проблемных регионах».