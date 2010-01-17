Как голосовали политики (фоторепортаж)

Должен остаться только один

Сегодня происходят выборы Президента Украины. На президентский пост претендуют 18 кандидатов – Виктор ЮЩЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ, Арсений ЯЦЕНЮК, Сергей ТИГИПКО, Владимир ЛИТВИН, Александр МОРОЗ, Петр СИМОНЕНКО, Анатолий ГРИЦЕНКО, Юрий КОСТЕНКО, Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Олег ТЯГНИБОК, Людмила СУПРУН, Сергей РАТУШНЯК, Олег РЯБОКОНЬ, Александр ПАБАТ, Михаил БРОДСКИЙ и Василий ПРОТЫВСИХ. По данным Центральной избирательной комиссии, ориентировочное количество избирателей - 36 576 763 человека. Фото УНИАН

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