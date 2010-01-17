В БЮТ не довольны, что ЦИК пренебрегает законом

В БЮТ не довольны, что большинство состава Центральной избирательной комиссии пренебрегают действующим законодательством и решениями судов по избирательному процессу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил руководитель избирательного штаба БЮТ, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

Он напомнил, что сегодня ночью Киевский апелляционный административный суд принял решения, которые регулируют вопросы внесения изменений в списки избирателей и голосование на дому.

В то же время, по словам А.ТУРЧИНОВА, ЦИК игнорирует эти решения, мотивируя это тем, что к ним не поступали соответствующие документы.

«Понятно, что наблюдателей и прозрачности выборов боятся те, кто намерен проводить фальсификации, и именно поэтому представители «регионалов» все сделали для того, чтобы сорвать предоставление подтверждения международным наблюдателям их статуса», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, до сих пор нет информации, что Центральная избирательная комиссия направила окружным избирательным комиссиям телеграммы, в которых сообщила бы о соответствующих решениях судов. В связи с этим, по словам А.ТУРЧИНОВА, в ряде областей Украины, в частности, на востоке, наблюдается активное включение избирателей в списки без решений суда и продолжаются голосования на дому избирателей, которые не имеют документального подтверждения, что они не в состоянии самостоятельно добраться до избирательных участков.

«Я убежден, что большинство членов ЦИК, которая контролируется «регионалами», все сделала для того, чтобы это решение не дошло ни в окружные комиссии, ни в участковые комиссии», - сказал он.

При этом А.ТУРЧИНОВ сказал, что если такие телеграммы и будут направлены в ближайшее время, так пока они дойдут до адресатов, это уже не будет иметь результата, поскольку голосование уже будет завершено.

«Мы должны сделать выводы, и главная наша задача – не допустить фальсификаций во втором туре», - сказал он.