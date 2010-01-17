В Чернигове сняли с должности председателя УИК

В Чернигове окружная избирательная комиссия № 208 приняла решение о снятии с должности главы участковой избирательной комиссии № 33 из-за того, что она отказалась вносить граждан в день голосования в список избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Чернигове сообщил представитель ОИК Леонид ОЛЕКСЕЕНКО.

Он объяснил, что в окружную комиссию поступили жалобы от граждан на председателя участковой комиссии № 33, которая отказалась вносить их в список избирателей.

"Чем мотивировала она свои действия, женщина не объяснила, а представителей окружной избирательной комиссии выслушать отказалась. Поэтому окружная комиссия, приняв все факты во внимание, приняла решение снять женщину с должности главы УИК", - отметил Л.ОЛЕКСЕЕНКО. Функции председателя УИК №33 выполняет заместитель.

Л.ОЛЕКСЕЕНКО также отметил, что при принятии решения о снятии председателя УИК за отказ внесения изменений в избирательные списки окружная комиссия руководствовалась постановлениями ЦИК, поскольку разъяснений по возможности внесения изменений в избирательные списки на то время не имели.