Польские наблюдатели сообщают о системных нарушениях

Члены польской делегации наблюдателей миссии CIS EMO фиксируют системные нарушения и получают информацию о нарушениях от штабов и наблюдателей кандидатов в Президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам наблюдателя миссии CIS EMO в Луганске Матеуша ПИСКОРСКОГО, помимо зафиксированных уже фактов фотосъемки бюллетеней к системным нарушениям избирательного процесса можно также отнести наличие большого числа технических кандидатов, из-за чего один из кандидатов имеет кворум в большинстве избирательных участков.

Например, в 108-м округе Луганска на участке №122 на заседание участковой избирательной комиссии даже не приглашали заместителя председателя, который представлял лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО. Об этой ситуации также говорили и представители других кандидатов.

Также зафиксированы факты организации транспорта для обеспечения доставки голосующих к участкам. Например, в округе № 122 на участке №2 зафиксирован и актирован подобный случай.