У Тимошенко говорят, что команда Януковича развернула «карусели»

Команда кандидата в президенты, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА развернула технологию автобусного голосования, когда на избирательные участки осуществляется массовый подвоз людей, которые голосуют за этого кандидата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом сообщил руководитель Антрацитовского избирательного штаба БЮТ (Луганская область) Игорь КУРОЧКА.

По его словам, распоряжение о подвозе людей дали местные власти.

«Это устное распоряжение заместителя городского председателя Антрацита Александра ЛАРИНА. Он обязал все АТП выделить автобусы для подвоза якобы избирателей преклонного возраста, а также задействовать для этой цели все автобусы, предназначенные для перевозки школьников. Но перевозят мужчин крепкого телосложения», - отметил И.КУРОЧКА.

По его словам, автобусы собираются у здания городского исполнительного комитета, а оттуда уже по заданию А.ЛАРИНА следуют на избирательные участки.

И.КУРОЧКА также отметил, что в штабы поступают многочисленные жалобы возмущенных пассажиров. Люди не довольны тем, что автобусы сняли с маршрутов для региональной «карусели».

В БЮТ отмечают, что параллельно технология автобусного голосования отрабатывается в других районах Луганской области. Как сообщила председатель Каменобродской организации ВО «Батькивщина» Виктория ИВЧЕНКО, в 9.25 от избирательного участка №80 106-го округа в Каменобродском районе отбыл автобус с группой людей. Все они принимали участие в голосовании. Сотрудникам избирательной комиссии не удалось зафиксировать точное количество таких избирателей. К участку №73 того же 106-го округа людей привезли автобусы с логотипом Партии регионов.

Луганский избирательный штаб Юлии ТИМОШЕНКО отмечает, что с помощью автобусной «карусели» представители В.ЯНУКОВИЧА попытаются организовать голосование одних и тех же людей на разных избирательных участках и таким образом исказить результаты волеизъявления. Команда Ю.ТИМОШЕНКО тщательным образом собирает все факты нарушений для дальнейшей передачи в правоохранительные органы, говорится в сообщении.