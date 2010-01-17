Не все журналисты смогут увидеть, как голосует Ющенко

Руководство участковой избирательной комиссии участка № 1, на котором должен голосовать Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, ограничило доступ журналистов в помещение участка.

Как передает корреспондент УНИАН, на дверях здания Федерации профсоюза Украины, где размещен избирательный участок № 1 территориального избирательного округа № 223, вывесили постановление этой комиссии.

«УИК № 1 постановляет установить график дежурства журналистов в количестве 15 человек для обеспечения нормальной работы комиссии и снижения уровня шума», - говорится в постановлении.

До этого в помещение, где проходит голосование, успели зайти более 100 аккредитованных журналистов. Члены комиссии пытались вывести журналистов, заявляя, что они мешают работе комиссии, наблюдатели не видят столов, где избиратели получают бюллетени.

Однако журналисты отказались покинуть помещение участка. Сейчас они находятся в комнате для голосования, однако те журналисты, которые пришли уже после принятия постановления, не смогли попасть в помещение, хотя и были аккредитованы.