Бюллетени со штампом "выбыл" на Гриценко обнаружены в Киеве

Штаб кандидата на пост Президента Украины Анатолия ГРИЦЕНКО заявляет о выявлении избирательных бюллетеней со штампом “выбыл” напротив фамилии А.ГРИЦЕНКО в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в ЦИК доверенное лицо кандидата в президенты в едином общегосударственном округе Борис БЕСПАЛЫЙ.

По его словам, такие бюллетени обнаружены на 86 участке избирательного округа № 217 в Днепровском районе города Киева.

Теперь штаб А.ГРИЦЕНКО выясняет количество бюллетеней, которые были таким образом проштампованы.

Также Б.БЕСПАЛЫЙ напомнил, что в Сумской области таких бюллетеней было выявлено 8404. Кроме того, по данным штаба, бюллетени с пометкой “выбыл” напротив фамилии А.ГРИЦЕНКО есть на Луганщина.