ГПУ опротестовала постановление Кабмина о размере пенсий в январе

Генеральная прокуратура Украины внесла протест на постановление Кабинета министров, которым устанавливается, что с 1 января 2010 года до проведения очередного пересчета выплата пенсии, ежемесячного пожизненного денежного содержания, государственной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам, государственной социальной помощи, инвалидам с детства и детям-инвалидам, осуществляется в суммах, которые были фактически выплачены в декабре 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, подчеркнув, что постановление Кабинета министров от 23 декабря 2009 № 1375 является “незаконным и подлежит отмене”.

В Генпрокуратуре объясняют, что в соответствии с ч. 3 ст. 46 Конституции Украины, пенсии, другие виды социальных выплат и помощи, которые являются основным источником существования, должны обеспечивать уровень жизни, не ниже прожиточного минимума, установленного законом.

Кроме того, в соответствии со ст. 28 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин - 25, а у женщин - 20 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность, определенного законом.

Согласно ч. 3 ст.42 этого же закона, в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность, определенного законом, повышается размер пенсии, определенный в соответствии со ст. 28 данного закона. Пересчет пенсии осуществляется со дня установления нового размера прожиточного минимума.

Статьей 1 Закона Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» размер прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность, с 1 января текущего года увеличен с 573 грн. до 695 грн., что при принятии указанного постановления не учтено.