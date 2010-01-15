Янукович думает, что Россия на Крым не зарится
"Идет постоянное нагнетание ситуации"
Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что со стороны Российской Федерации нет угрозы территориальной целостности Украины в контексте Крыма.
Об этом политик заявил в четверг эфире программы «Шустер Live» на ТРК «Украина».
«Что касается Крыма – тут идет постоянное нагнетание ситуации. Последние пять лет – в контексте угрозы РФ по отношению к территориальной целостности Украины, принадлежности Крыма и так далее. Это не имело и не имеет никаких оснований. Если есть аргументы, то власть должна их внятно изложить», - сказал он.
Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, в противном случае такие вопросы наносят ущерб государству.
«Это не шутки, не игрушки. Это две огромных страны, которые очень сильно зависимы друг от друга во многих вопросах, и в экономике - прежде всего», - подчеркнул кандидат в президенты.
По его убеждению, «нагнетание так называемого «крымского вопроса» идет лишь во вред по всем направлениям наших отношений с Россией».
«Я категорически против такой политики. Она будет приводить только к снижению товарооборота между нашими странами, к недоверию друг к другу, что, например, может привести к снижению прокачки газа через нашу территорию, строительству газопроводов в обход Украины», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
Он считает, что в настоящий момент «нужно думать, как эту политику исправлять, и с какими аргументами нужно начинать переговоры с Россией хотя бы в газовом вопросе, как избежать потерь в объемах прокачки газа по украинской газотранспортной системе».
«Все эти вопросы решаются только на доверительной основе, на нормальных, понятных, прозрачных и прогнозируемых условиях, определяющих уровень и качество отношений между государствами. Такая политика нынешней властью сформирована, увы, не была. «Оранжевые» лишь разрушили то, что уже было построено до них», - подытожил политик.