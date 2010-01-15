Рябоконь хочет сломать «позорную традицию»

Кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ считает, что первейшей обязанностью общества является обеспечение достойной жизни ветеранов. Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Традиция периодически давать обещания позаботиться о ветеранах активно эксплуатируется лже-борцами за народ Украины всех мастей, особенно перед очередными выборами, - отметил О.РЯБОКОНЬ. – Но, одни выборы сменяют другие, а поколение победителей в Великой Отечественной войне по-прежнему живет хуже, чем побежденные в Германии. В результате, украинская власть не только не выполнила своих обещаний, но и довела дело до абсурда, когда ветераны вынуждены бегать по судам и заставлять органы социальной защиты выплатить им обещанные пособия».

По словам кандидата, в независимой Украине закон о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты действует с 1993 года, и каждый раз под выборы «власть вносит в него очередные обещания, как под Новый Год Дед Мороз под елочку несет свои подарки. Только оказывается, что вымышленный Дед Мороз несет реальные подарки, а реальная украинская власть делает очередные пустые обещания, о которых после выборов забывает».

По словам О.РЯБОКОНЯ, бюджет страны распределяется между олигархическими кланами, а пенсии и пособия ветеранам выплачиваются по остаточному принципу. Ветераны, даже выиграв все суды, жалостливо толпятся перед закрытыми дверями с табличками «бюджетом коштів на допомогу ветеранам не передбачено» в надежде на торжество справедливости и закона.

«Наша задача – сломать эту позорную традицию, - заявляет О.РЯБОКОНЬ. – Забота о ветеранах – этот единственно возможный нравственный фундамент, на котором можно построить будущее страны. Но, сделать это можно только тогда, когда мы будем контролировать власть, и в том числе граждане возьмут под жесткий контроль расходование бюджетных средств».