Руководство Киевского облсовета сформировано под БЮТ и ТМ ”Бондарёв”

На первой сессии Киевского областного совета избрано новое руководство совета.

Как передает корреспондент УНИАН, по предложению новоизбранного председателя совета Владимира МАЙБОЖЕНКО (фракция БЮТ) вместо одной должности заместителя председателя совета введены должности первого заместителя председателя и двух заместителей председателя.

Тайным голосованием депутаты избрали первым заместителем председателя Киевского областного совета Константина БОНДАРЕВА (фракция СПУ), заместителями - Ларису ПИОТРОВИЧ и Сергея ДОРОТИЧА (оба – БЮТ).

К.БОНДАРЕВ, отвечая на вопрос одного из депутатов перед голосованием, отметил, что не привлекался к уголовной ответственности и не имеет судимостей. „В свое время я активно занимался бизнесом, в политику пришел уже небедным человеком, - сказал он. – Были какие-то уголовные дела, по которым меня допрашивали, но я никогда не был осужден”.

в последние дни ряд СМИ писали о том, что 33-летний предприниматель К.БОНДАРЕВ, чей бизнес, в частности, связан с выпуском водки под торговой маркой “Бондарев”, был дважды осужден за подделку документов – в 1993 и 1996 годах. Также писалось о том, что против должностных лиц банка “Велес” (К.БОНДАРЕВ стал депутатом как председатель наблюдательного совета банка – УНИАН) налоговой милицией Киева возбуждено уголовное дело за растрату имущества, которое потом было передано в Государственную налоговую администрацию Украины.

На сессии присутствовали депутаты Верховной Рады Украины от Блока Юлии Тимошенко Богдан ГУБСКИЙ и Сергей ОСЫКА.