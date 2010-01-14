Валенса: Ющенко платит по счетам, а у Януковича есть шанс отыграться

Бывший Президент Польши, легендарный предводитель «Солидарности» Лех ВАЛЕНСА считает, что и следующий Президент Украины не решит всех проблем, «однако с каждыми выборами вы будете становиться все опытнее, мудрее, сильнее и ближе к цели»

Об этом Л.ВАЛЕНСА заявил в интервью «Левому берегу».

Бывший Президент Польши говорит, что еще в 2004 году был убежден, что Виктору ЮЩЕНКО не удастся серьезно сдвинуть с места фундаментальные проблемы Украины. «Я был уверен, что революция повысит уровень демократии в Украине, и ваши дела пойдут лучше, - сказал Л.ВАЛЕНСА, который в 2004 году стоял на Майдане. - Но точно так же я был убежден, что В.ЮЩЕНКО не удастся серьезно сдвинуть с места фундаментальные проблемы, потому что это слишком сложный материал. Нынешняя власть не настолько ловкая, чтобы с этим справиться. И теперь Президент заплатит по счету. Хотя, может, он и не виноват».

При этом на вопрос «А кто же виноват?», Л.ВАЛЕНСА заявил: «Народ! Ведь это народ выбрал такого Президента».

При этом он стал прогнозировать, кто победит на нынешних украинских выборах: «Может, вообще будет кто-то, кого вы не ожидаете. Мне трудно что-то предсказывать, у меня особая ситуация».

По словам Л.ВАЛЕНСЫ, в 2004 году он «помог обоим вашим кандидатам. Я приехал в тот момент, когда в Украине было объявлено о победе Виктора ЯНУКОВИЧА. У нас с ним был серьезный разговор. Он начал говорить, как меня уважает, как ценит то, что я сделал для Польши. А я ему сказал: мужик, ты сейчас проиграешь. Но если допустишь хоть один выстрел – тебе конец. А если не применишь силу, не допустишь хаоса, то, может, сейчас проиграешь, но у тебя обязательно будет шанс отыграться. И, мне кажется, он меня послушал. Ведь я знаю, о чем говорю».

А В.ЮЩЕНКО, по словам Л.ВАЛЕНСЫ, он говорил: «Ты выигрываешь, но шансов совершить серьезные реформы у тебя практически нет. Слишком много проблем в Украине, слишком большое влияние России, сохранился старый аппарат, озлобленность народа. Нужно было быстро организовать людей, проводить серьезные экономические и политические реформы… Я видел, что В.ЮЩЕНКО это задание не под силу. Да он и не послушал меня, не сделал ничего, о чем я говорил».