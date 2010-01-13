Ющенко напомнил милиции, что она присягала Украине, а не Луценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правоохранительные органы помнить, что они присягали на верность Украине, а не на верность министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с губернаторами.

В.ЮЩЕНКО призвал работников милиции обеспечить правопорядок в день выборов.

«К сожалению, министр внутренних дел занимается политической работой и ему некогда профессионально отвечать за доверенный ему участок работы – для него важнее агитация», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он обратил внимание руководителей органов внутренних дел – начальников УВД, начальников РОВД на то, что «люди в погонах присягали на верность народу Украины, а не на верность Ю.ЛУЦЕНКО. И поэтому обеспечение надлежащего правопорядка, соблюдение законности является долгом особого веса, который должны реализовать люди в погонах».

В.ЮЩЕНКО среди важных задач правоохранительных органов назвал охрану помещений избирательных комиссий, при этом он подчеркнул, что милиционеры не должны оставлять избирательные участки в день голосования ни на минуту.

Также важной является задача охраны бюллетеней, сопровождения членов комиссий, которые транспортируют протоколы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что стражи порядка должны обратить внимание на то, что сегодня есть «много комбинаторов», которые хотят повторить события 2004 года, когда, например, в Херсонской области на дому проголосовали 35-40% избирателей.

Также важными задачами для правоохранительных органов он назвал обеспечение правопорядка и недопущение провокаций.

«Подчеркиваю, что Уголовный кодекс относительно фальсификаций выборов должен выполняться», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что правоохранительные органы должны установить строгий контроль за избирательным процессом в соответствии с законом, и жестко реагировать на любые нарушения или попытки фальсификации.