Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что у него «безупречная репутация».

Як передає кореспондент УНІАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, что он сделает для того, чтобы было раскрыто дело Гонгадзе и чтобы он мог «стать Президентом Украины с безупречной репутацией».

В.ЛИТВИН подчеркнул: «У меня безупречная репутация». «Я в жизни мог ошибаться и, возможно, ошибался, но у меня репутация безупречная», - добавил он.

На вопрос, какие конкретные шаги он сделает в случае избрания его Президентом Украины для раскрытия дела Гонгадзе, В.ЛИТВИН ответил: «Никаких конкретных шагов я делать не буду. Президент Украины не генеральный прокурор, не министр внутренних дел и не руководитель Службы безопасности». По его словам, именно эти органы должны расследовать это дело. Как сказал В.ЛИТВИН, проблема заключается в том, что дело Гонгадзе до сих пор не раскрыто, поскольку «у нас пытаются его использовать в политических интересах».

Он убежден, что «рано или поздно, не под выборы» будет установлено, кто организовал прослушивание кабинета Президента Украины Леонида КУЧМЫ, кто и куда вывозил пленки, и кто их монтировал.

Отвечая на вопрос, готов ли он предоставить запись своего голоса, чтобы сравнить его с тем голосом, который присутствует на «пленках Мельниченко», В.ЛИТВИН сказал, что это делать необязательно, так как образцы голоса уже имеются, а кто был заинтересовал в раскрытии этого дела, мог голоса сравнить.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что разговоры о якобы его причастности к делу Гонгадзе свидетельствуют о том, что его позиция «правильная, она объективная и принципиальная».