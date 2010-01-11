ВР будет вынуждена назначить досрочные выборы в Киеве?

Лидер гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК уверен, что критическая ситуация в столице вынудит парламент проголосовать за постановление о досрочных выборах в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГО «Новый Киев», по мнению З.ШКИРЯКА, «досрочные выборы Киевского городского председателя и Киевсовета могут состояться как 30 мая вместе с очередными выборами в местные советы, так и осенью 2010 года».

Как считает лидер гражданского объединения «Новый Киев», «системный кризис в киевской власти достиг своего апогея. Бюджетная дыра более чем в 7 млрд. грн., невыплаченные зарплаты учителям, медикам, работникам коммунальных предприятий, неумение справиться с элементарными задачами по организации расчистки дороги во время снегопадов… Кто ответит за огромное количество ДТП, а также массовый травматизм среди киевлян?!». «Абсолютное игнорирование городскими властями проблем столицы угрожает здоровью ее жителей, - заявляет З.ШКИРЯК. - Безумие, царящее в городском управлении, когда бесцеремонно деребанится земля и разбазариваются киевские активы, нужно прекращать».

З.ШКИРЯК уверен, что такая ситуация вынудит политсилы, представленные в парламенте, проголосовать за постановление о досрочных выборах в Киеве. «В противном случае, игнорируя желание горожан, они рискуют своей общественной репутацией и политическим рейтингом», - считает лидер ГО «Новый Киев».

З.ШКИРЯК напомнил, что последние полгода мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ де-факто отсутствует, находясь то в отпусках, то на лечении. «Возникает логический вопрос, кто несет ответственность за то, что происходит в столице?», - отмечает лидер ГО «Новый Киев».

Он рассказал, что, как реакция на происходящее, 9 января 2010 года в столичном Дворце офицеров собралось более 1000 делегатов от общественных организаций Киева. Путем рейтингового голосования был избран Общественный совет при КГГА. В него вошли столичные общественные деятели: З.ШКИРЯК, Александр ЧЕРНИКОВ, Наталья НОВАК, Владимир ПРИСЯЖНЮК, Валентина СИРОТА, Сергей БЕЛАН, Вячеслав ШАМРАЙ и другие. Главой Совета был избран председатель ГО «Киевская община», народный депутат Украины Валерий БОРИСОВ.

«Это важнейшее мероприятие показало настрой и желание киевлян немедленно реагировать на тотальный беспредел и безумие, царящие в городе», - отмечает З.ШКИРЯК. Он подчеркнул, что Общественный совет при КГГА будет жестко контролировать все действия городской власти. «Я хочу напомнить, что в 2006 году Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ был назначен так называемый «Общественный совет», в который из 19 членов входило 14 представителей команды мэра, включая его заместителей и начальников управлений. Согласитесь, что у Леонида Михайловича было довольно странное понимание понятия «общественный», - заявил З.ШКИРЯК.

«Я считаю, что создание настоящего Общественного совета Киева 9 января 2010 года – это большой шаг на пути формирования институтов гражданского общества на столичном уровне», - уверен лидер ГО «Новый Киев».