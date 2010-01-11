Пресс-конференция Тигипко об итогах президентской кампании

В среду, 13 января, в 11:00 начнется пресс-конференция кандидата на пост Президента Украины Сергея ТИГИПКО «Итоги президентской кампании 2009-2010 гг.». Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, пресс-конференция состоится по адресу: г. Киев, ул. Гайдара, 50, 5-й этаж. Аккредитация обязательна. Контакты: +38044-523-52-00, +380675075523, press@tigipko.com.

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