Пресс-конференция Тигипко об итогах президентской кампании
12:50, 11 января 2010Политика
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В среду, 13 января, в 11:00 начнется пресс-конференция кандидата на пост Президента Украины Сергея ТИГИПКО «Итоги президентской кампании 2009-2010 гг.».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, пресс-конференция состоится по адресу: г. Киев, ул. Гайдара, 50, 5-й этаж.
Аккредитация обязательна.
Контакты: +38044-523-52-00, +380675075523, press@tigipko.com.
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