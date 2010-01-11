Гриценко, Тигипко и Яценюк договорились о сотрудничестве

Кандидаты на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, Сергей ТИГИПКО и Арсений ЯЦЕНЮК договорились об объединении усилий в день президентских выборов для объективного и честного подсчета голосов 17 января.

Об этом в интервью УНИАН сообщил кандидат в президенты А.ГРИЦЕНКО.

«Есть договоренность с ТИГИПКО и ЯЦЕНЮКОМ о том, что в день голосования, в зависимости от того, чей представитель по жеребьевке попал на тот или иной участок, каждый из нас сориентирует своих представителей в участковых комиссиях и наблюдателей на то, чтобы максимально способствовать объективному, честному подсчету голосов – чтобы результаты волеизъявления не были искажены», - объяснил суть и цель договоренности политик.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что считает такое сотрудничество абсолютно логическим и полезным.

«Если появится желание у других кандидатов, которые не планируют применять административный ресурс, также объединить усилия для того, чтобы не был искажен результат, – я только «за», - заявил А.ГРИЦЕНКО.