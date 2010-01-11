Тимошенко прибыла в Запорожскую область
11:50, 11 января 2010Политика
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Программа пребывания
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с рабочей поездкой в Запорожскую область.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки она намерена посетить ЗАО с иностранными инвестициями «Запорожский автомобилестроительный завод».
Премьер также побывает на Запорожской АЭС (ДП НАЭК «Энергоатом») и проведет всеукраинское совещание по вопросам развития ядерно-промышленного комплекса Украины.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью одной из местных телерадиокомпаний и посетить концерт «С Украиной в сердце».
В ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречи с жителями Запорожской области.
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