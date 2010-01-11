Рябоконь хочет взяться снизу и предлагает пять шагов

Кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ заявляет, что его цель – «начать процесс необратимых изменений в стране «снизу». Об этом он заявил в комментарии УНИАН, говоря о своей стратегии по выходу страны из политико-экономического кризиса.

Кандидат убежден, что эта стратегия выведет нашу страну из перманентного политико-экономического кризиса. «История Украины показала, что добиться изменений «сверху» – невозможно, - говорит О.РЯБОКОНЬ. - Только гражданское движение «снизу» через самоорганизацию сможет обуздать власть. За последующее десятилетие я предлагаю сделать пять шагов для реализации основной цели – поставить власть на служение гражданам. Роль главы государства состоит в том, чтобы обеспечить законность и мирный характер процесса самоорганизации, не дать системе разрушить его. Когда я стану Президентом Украины, процесс самоорганизации получит полную поддержку со стороны главы государства».

При этом О.РЯБОКОНЬ определил пять шагов своей стратегии. Первый шаг – созыв Всенародного собрания, на котором граждане закрепят своими решениями реализацию намеченного плана по установлению контроля над властью. Этими решениями мы запустим процесс очищения и легитимизации власти, говорит кандидат.

Второй шаг – введение новой модели государственного управления через самоорганизацию. О.РЯБОКОНЬ считает, что партийная модель управления государством себя исчерпала, поскольку приводит к власти временщиков, которые не имеют навыков управления проектами и распоряжения большими финансовыми ресурсами. Нам нужна новая форма организации общества на основе объединения граждан вокруг общих интересов. По его словам, большинство вопросов, которые сегодня власть пытается контролировать через «разрешения и лицензии», что приводит к катастрофическому росту коррупции, будут решаться саморегулирующимися организациями и профессиональными союзами на основе гражданско-правовых инструментов.

Третий шаг – проведение массовой компьютеризации и интернетификации страны. Интернет быстро, дешево и, главное, надежно решит задачу по установлению эффективного контроля за деятельностью государственных органов, местными и государственными бюджетами, каждым чиновником. Через Интернет мы будем иметь возможность снять любого чиновника, закрыть любой орган власти, как только уровень доверия к ним опускается ниже 50-ти процентов, отмечает кандидат на пост Президента.

Четвертый шаг - замена существующей системы налогообложения. Сейчас в Украине государство не чувствует никаких обязательств перед своими заказчиками – гражданами, поскольку потерян важнейший механизм контроля за властью – контроль за ее денежным содержанием. «Мы даже не знаем, сколько платим за содержание чиновников, их помещений, транспорта и помощников, - поскольку наши налоги изымаются еще до того, как попадают в наши руки. Сегодня плательщиками большинства налогов выступают организации и корпорации. Эту практику нужно изменить. Налогоплательщиком должен быть исключительно гражданин, и мы должны строго спрашивать с чиновников за каждую копейку, которую они тратят за наш счет», - отметил О.РЯБОКОНЬ.

Пятый шаг – принятие новой Конституции и закрепление новой модели организации нашего государства, когда мы будем готовы «снизу» сформулировать свое видение.

«Это и будет означать окончание формирования гражданского общества, которое заменит порочную систему власти, существующую сегодня. Тогда граждане с полным основанием смогут сказать, что мы – хозяева своей страны», - говорит О.РЯБОКОНЬ.

«Почему у нас получится? Потому, что наш путь – снизу. Он основан на интересах людей и изначально находится под нашим полным контролем», - убежден кандидат на пост Президента Украины.