Литвин - о Тимошенко и Януковиче: «милые бранятся - радуются»

Кандидат на пост Президента, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что парламент не должен быть заложником недовольства некоторых кандидатов в президенты нормами действующего закона о выборах главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером во время эфира программы «Лучший кандидат» на телеканале ICTV.

В.ЛИТВИН отметил, что вся ответственность за несостоятельность действующего закона о президентских выборах лежит исключительно на Викторе ЯНУКОВИЧЕ и Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку именно силами их политических сил принимался соответствующий закон. «В результате их заговора они перенесли рейдерскую схему захвата предприятий на захват должности Президента Украины», - заявил он.

В.ЛИТВИН убежден, что те проблемы, которые сегодня возникают в избирательном процессе, являются следствием исключительно договоренностей между Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ. «Вот пусть они теперь между собой выясняют отношения и не втягивают в эти разборки, как у нас иногда принято говорить, конструктивную часть Верховной Рады Украины. Милые бранятся, радуются. Вот пусть они бранятся и тешатся», - сказал спикер.