Тони Блэр будет работать в Луи Виттон
09:13, 11 января 2010Политика
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Зарплата достигнет шестизначных цифр
Бывший британский премьер Тони Блэр нашел очередное место работы - в крупнейшей мировой группе компаний по производству товаров категории люкс - французской LVMH (Луи Виттон).Об этом пишет британская газета Daily Telegraph.
В результате экс-премьер Великобритании станет личным советником владельца французской группы и самого богатого человека Франции - Бернара Арно. Издание отмечает, что основная задача господина Блэра будет состоять в поиске новых и влиятельных клиентов. При этом его зарплата достигнет шестизначных цифр.
Тони Блэр уже работает в качестве лоббиста американского банка JP Morgan Chase с окладом в $3 млн и советником финансовой группы "Цюрих Файнэншиал" с зарплатой в $750 тыс.
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