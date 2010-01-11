Тони Блэр будет работать в Луи Виттон

Бывший британский премьер Тони Блэр нашел очередное место работы - в крупнейшей мировой группе компаний по производству товаров категории люкс - французской LVMH (Луи Виттон).Об этом пишет британская газета Daily Telegraph.

В результате экс-премьер Великобритании станет личным советником владельца французской группы и самого богатого человека Франции - Бернара Арно. Издание отмечает, что основная задача господина Блэра будет состоять в поиске новых и влиятельных клиентов. При этом его зарплата достигнет шестизначных цифр.

Тони Блэр уже работает в качестве лоббиста американского банка JP Morgan Chase с окладом в $3 млн и советником финансовой группы "Цюрих Файнэншиал" с зарплатой в $750 тыс.

Коммерсант-Украина