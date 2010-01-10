Ющенко: или новая коалиция, или перевыборы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что после президентских выборов в Верховной Раде должно быть сформировано большинство, иначе она должна быть распущена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Умани во время общения с жителями Черкасской области.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что его отношения с парламентом будут базироваться исключительно на нормах Конституции. При этом глава государства отметил, что после событий сентября 2009 года, когда, по его словам, Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ планировали внести изменения в Конституцию, состоялся фактический развал демократической коалиции.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня есть разные взгляды относительно существования или отсутствия коалиции в парламенте. В частности, по его словам, “кое-кто считает, что коалиция формируется фракциями, в состав которых входит большинство депутатов, другие считают, что коалиция должна иметь 226 депутатов, что должно быть засвидетельствовано их подписями”. Потому В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что после президентских выборов сверхважным вопросом будет стабилизация работы парламента, приведение его к конституционным нормам работы. «Потому что сегодняшняя ситуация – это удержание на должности Ю.ТИМОШЕНКО за счет государственной, национальной нестабильности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что стабилизация работы парламента может происходить через формирование новой коалиции или проведение внеочередных выборов. При чем, по его словам, это может происходить как на основе действующей Конституции, так и после внесения необходимых изменений в Основной закон.

«Но я хочу подчеркнуть, что задачи (которые стоят перед страной – УНИАН) таким парламентом, каковым он является сегодня, не решить», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил уверенность, что после президентских выборов эта проблема будет решена. «Я убежден, что ответ будет найден, или изменением конституционного поля, или в этом же поле делать переформатирование (парламента – УНИАН)», - сказал В.ЮЩЕНКО.