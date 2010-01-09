Некоторые секреты бюллетеней-2010: шансов на подделку нет?

Избирательный бюллетень для голосования во время первого тура выборов Президента невозможно подделать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор полиграфического комбината «Украина» Валентин МУЗЫКА.

«Мы считаем, что этот бюллетень очень высоко защищен и шансов на его подделку фактически нет», - сказал он.

Он также отметил, что бюллетени изготовлены на специальной защищенной бумаге французского производства. На бюллетенях есть водяные знаки с надписями «Украина. Выборы 2010».

Кроме того, на бюллетенях есть специальные элементы графической защиты, которые невозможно подделать.

Также есть надпись «2010», сделанная теплохромной краской, которая при температуре 39 градусов исчезает, а при охлаждении снова появляется.

В.МУЗЫКА сообщил, что на изготовление избирательных бюллетеней понадобилось 500 тонн бумаги, при этом сам полиграфкомбинат «Украина» в среднем за год перерабатывает 1,5 тонны бумаги.

После печатания бюллетеней печатные формы, с которых печатались бюллетени, будут уничтожены под надблюдением специальной комиссии, созданной Центральной избирательной комиссией из представителей депутатов Верховной Рады Украины и представителей кандидатов на пост Президента Украины.