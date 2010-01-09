«Украина» напечатала 390 тонн бюллетеней для первого тура

Полиграфический комбинат «Украина» напечатал 36 млн. 916 тыс. 740 избирательных бюллетеней для голосования в первом туре выборов Президента Украины 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор полиграфкомбината Валентин МУЗЫКА.

«Сегодня мы завершаем печатание избирательных бюллетеней для голосования на президентских выборах 17 января 2010 года. И таким образом мы полностью выполнили взятые на себя обязательства в соответствии с договором с ЦИК», - сказал В.МУЗЫКА.

Он сообщил, что ЦИК также выполнил свои обязательства по финансированию расходов на изготовление избирательных бюллетеней.

Как сообщила заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, сегодня в соответствии с календарным планом по подготовке президентских выборов 17 января 2010 года истекает срок печатания избирательных бюллетеней.

Бюллетени напечатаны в количестве, которое отвечает списку избирателей с учетом резерва, установленного законом.

Она отметила, что сегодня продолжится отгрузка бюллетеней и до 14 января государственное предприятие спецсвязи передаст бюллетени в избирательные округа.

Общий тоннаж напечатанных бюллетеней составляет 390 тонн.

Стоимость печатания бюллетеней для голосования в первом туре - 29 млн. 208 тыс. грн.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ отметила, что изготовление бюллетеней для голосования во втором туре будет стоить более 13 млн. грн.

«Таким образом, ЦИК с соответствующими предприятиями, с которыми заключены договоры, полностью обеспечивает реализацию мер по изготовлению и передаче на участки избирательных бюллетеней во время выборов Президента 17 января 2010 года», - отметила она.