Литвин готовит межрегиональную пресс-конференцию
08:37, 09 января 2010Политика
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Во вторник, в 2 часа дня
Кандидат на пост Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН 12 января проведет пресс-конференцию.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.ЛИТВИНА.
Предусмотрено, что межрегиональная пресс-конференция, которая начнется в 14.00, будет проводиться для представителей всеукраинских и региональных средств массовой информации.
Мероприятие состоится по адресу: Киев, проспект Победы, 40-б, парк Пушкина, 2-й этаж выставочного центра «Акко-Интернешнл».
Аккредитация обязательна. Она проводится по телефону: 590-45-81 и заканчивается 11 января в 12.00.
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