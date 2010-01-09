Литвин готовит межрегиональную пресс-конференцию

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН 12 января проведет пресс-конференцию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

Предусмотрено, что межрегиональная пресс-конференция, которая начнется в 14.00, будет проводиться для представителей всеукраинских и региональных средств массовой информации.

Мероприятие состоится по адресу: Киев, проспект Победы, 40-б, парк Пушкина, 2-й этаж выставочного центра «Акко-Интернешнл».

Аккредитация обязательна. Она проводится по телефону: 590-45-81 и заканчивается 11 января в 12.00.