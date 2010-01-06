Литвин: то, что происходит в Киеве, дальше терпеть нельзя

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что 30 мая 2010 года одновременно с местными выборами должны состояться и досрочные выборы мэра Киева и Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня в интервью журналистам во время пребывания в Житомирской области.

В.ЛИТВИН сообщил, что он уже поручил подготовить соответствующий проект решения Верховной Рады о проведении 30 мая выборов мэра столицы и Киевсовета.

«То, что происходит в Киеве, дальше терпеть нельзя», - добавил он.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что людям, наконец, нужно вернуть власть, и чтобы они могли избирать конкретного депутата сельского, поселкового, районного, городского, областного совета и Верховной Рады. «Люди должны иметь возможность контролировать деятельность депутата и отзывать его. Партийные списки нужно ликвидировать как класс, а пока они существуют, и пока это решение нельзя провести через Верховную Раду, я выступаю за открытые списки», - добавил он.