Какие шансы у переговоров в поддержку единого кандидата

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ убежден, что шансов на объединение вокруг фигуры Президента Украины и кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО других кандидатов крайне мало.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО на заявление В.ЮЩЕНКО относительно ведения переговоров о поддержке единого кандидата на выборах.

«Выступить сегодня в фарватере ЮЩЕНКО – значит не только закончить с автономной политической карьерой, но и добровольно рискнуть схождением с политической дистанции в принципе. Завтра эти кандидаты на парламентских выборах опять попадут в «список ЮЩЕНКО», крайне ограниченный количеством мест и политической волей самого Виктора Андреевича», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ. Поэтому, по его мнению, говорить об объединении кандидатов вокруг лидера, «изо дня в день теряющего доверие», не имеет смысла.

При этом политолог убежден, что для избирателей В.ЮЩЕНКО – это «гарантия консервации нынешних укладов в политике и экономике, это прививка от радикальных реформ». В то же время, по его словам, в социуме наметилась тенденция усталости от безответственности власти и потребность в переменах. «Именно поэтому невозможно говорить даже о гипотетическом выходе ЮЩЕНКО во второй тур предстоящих президентских выборов и тем более – не может идти речи ни о какой победе, что так отчаянно пытаются внушить Виктору Андреевичу представители его команды», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 3 января в Львовской области В.ЮЩЕНКО заявил о завершающем этапе переговоров с четырьмя кандидатами в президенты относительно поддержки единого кандидата от демократических сил на выборах 17 января.

«Такие контакты проводятся. Последняя неделя перед выборами будет ключевой для завершения переговоров с Юрием КОСТЕНКО, Арсением ЯЦЕНЮКОМ, Анатолием ГРИЦЕНКО, Олегом ТЯГНИБОКОМ», - сказал В.ЮЩЕНКО.