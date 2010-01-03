Тимошенко не согласилась говорить в Крыму на русском языке

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что вопрос о статусе русского языка для лидера Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧА на самом деле не важен, и он поднимается лишь во время избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе встречи с жителями села Пионерское и близлежащих сел АРК.

«Для них не имеет значения язык, запомните это», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО, напомнив при этом, что перед назначением на пост премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧ и Президент Виктор ЮЩЕНКО подписали Универсал, в котором содержался пункт о едином государственном языке – украинском.

«Для него (ЯНУКОВИЧА – УНИАН) язык – не язык, или что-то другое, для него важно иметь доступ (к государственному имуществу и власти – УНИАН)», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также рассказала, что выросла в русскоязычном регионе и на украинском языке начала разговаривать в 36 лет. «Я научилась говорить на украинском, когда мне было где-то 36 лет, а до этого у меня мама и вся семья – мы все разговаривали на русском. У меня до сих пор мама не разговаривает на украинском… Не в языке дело, а в том, кто и что ворует в Украине. А я хочу, чтобы грабить прекратили», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Такое заявление премьер-министр сделала после того, как вначале ее выступления присутствовавшие на митинге сторонники Партии регионов несколько раз выкрикнули просьбу разговаривать на русском языке.

Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к ним, заявила, что как премьер-министр Украины обязана разговаривать на украинском и продолжила выступление на государственном языке.