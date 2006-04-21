Черновецкий будет официально представлен как глава КГГА

Сегодня в 15 часов руководство государства официально представит Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности председателя Киевской городской государственной администрации

Мероприятие состоится в колонном зале КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в начале заседания расширенной коллегии КГГА первый заместитель председателя администрации Иван ФОМЕНКО. Участники заседания также поздравили двух новоизбранных председателей районных советов столицы – председателя Голосеевского райсовета Сергея САДОВОГО и председателя Днепровского райсовета Александра СОТНИКОВА. По информации И.ФОМЕНКО, они были избраны на вчерашних сессиях районных советов.

Напомним, 20 апреля глава государства своим указом назначил на должность председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, освободив от этой должности Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.