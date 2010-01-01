Вступило в силу постановление КМУ: на выборы дают почти миллиард

Вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины «О мерах по организации бюджетного процесса в 2010 году», которым выделено 969,6 миллиона гривен на финансирование мер по подготовке и проведению очередных выборов Президента Украины.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра, кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, при принятии этого решения правительство учло все предложения Центральной избирательной комиссии, - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО.

Сайт напоминает, еще 23 декабря премьер заявила, что финансирование президентской кампании осуществляется в соответствии с законодательством. «Финансирование выборов Президента проводится и будет проводиться строго в соответствии с согласованным с ЦИК графиком и будет профинансировано в полном объеме", - заверила премьер-министр.