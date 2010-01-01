Тимошенко "продлила" новогоднюю примету для себя на 5 лет

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко встречала Новый год на Майдане Независимости в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю. ТИМОШЕНКО вышла на сцену на Майдане примерно в 23.48.

"Через несколько минут уйдет 2009 год и наступит 2010 год. Я убеждена, что этот Новый год будет намного щедрее для нас, гораздо успешнее, счастливее. Я убеждена, что мы все для этого сделаем", - сказала Ю. ТИМОШЕНКО, поздравляя всех присутствующих на Майдане.

Премьер считает, что 2009 год был не легким для страны в связи с мировым финансовым кризисом, но несмотря на это, год ознаменован крупными достижениями. "Несмотря на такие тяжелые вызовы, на сложности, каждый из вас был лучшим для своей собственной страны. Каждый из вас прожил этот трудный путь уверенно и надежно. Каждое предприятие работало на результат. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы выдержали испытания и вышли победителями", - считает она.

В частности, по ее словам, в 2009 году в Украине родилось наибольшее количество детей по сравнению со всем периодом независимости. "Это ваша общая... наша совместная работа. Потому что когда в стране начинают ставить рекорды по рождению украинцев, значит у нас действительно все хорошо", - добавила Ю. ТИМОШЕНКО.

"Я хочу, чтобы мы сейчас по этому Майдану передали надежду, уверенность в будущем году. Сказав слово, которое объединяет нас и которым мы гордимся, это слово Украина!", - предложила премьер и Майдан ей ответил в один голос: "Украина!".

Ю. ТИМОШЕНКО пожелала, чтобы каждый день наступающего года приносил счастье, уверенность, и самое главное - любовь. "Любовь - самое главное, чего стоит жизнь, это единственное, что творит все наши пути", - уверена премьер.

После этих слов глава правительства предложила всем присутствующим сосчитать до трех и после этого обнять друг друга. Когда все люди начали друг друга обнимать, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Теперь понятно, что наша жизнь стала чуточку светлее, и теперь понятно, что мы можем видеть мир совсем другими счастливыми глазами".

Премьер, шутя, призналась, что верит в приметы. "Когда мы с вами собираемся на Майдане, это очень хорошая примета - с кем встречаешь Новый год на Майдане, с тем остаешься на 5 лет, минимум. Думаю, что эта добрая примета обязательно на этот раз оправдается", - предположила она.

Ю. ТИМОШЕНКО также предложила всем загадать общее желание о создании в Украине сильного европейского государства. "Мы всю жизнь посвящаем только одной мечте ... Я хочу, чтобы сейчас мы загадали общее желание - это сильная, красивая, богатая, европейская страна, которая является настоящей жемчужиной в короне Европы - и на нас будут равняться. И мы будем с гордостью идти к Европейскому сообществу, но мы для этого с вами поработаем", - отметила она.

Премьер напомнила, что в 2010 состоятся выборы Президента Украины. "Следующий год будет годом надежды и очень важного выбора. Мы сейчас немножечко выпьем шампанского, но на выборы мы с вами придем трезвыми, потому что выбирать будущее страны нужно только совершенно трезво и взвешенно", - подчеркнула Ю. ТИМОШЕНКО.