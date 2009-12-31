Ровенский губернатор считает, что Кабмин – банкрот

Ровненщина на конец года получила проблему в виде блокирования счетов органов местной власти в отделениях казначейства. Об этом заявил глава Ровенской облгосадминистрации Виктор Матчук в эфире телеканала «Ровно-1» .

«По состоянию на 28 декабря по Ровенской области ожидали проплаты по платежным документам на сумму 35,5 млн. грн., по состоянию на 29 декабря –51 млн. грн., и если такая неутешительная динамика будет сохраняться и в дальнейшем, то уже через два дня область будет иметь «непроплаты» на сумму около 100 млн. грн.», - цитирует Матчука официальный сайт кандидата в президенты Ющенко. По словам руководителя области, этот проблемный вопрос поднимался 28 декабря во время пребывания в области главы правительства Юлии Тимошенко, но позитивного результата нет.

«Реально в государственном бюджете средств на сегодня нет. Если называть вещи своими именами, то правительство сегодня – банкрот, - констатировал руководитель Ровненщини. - Казначейство – это касса правительства.

Если вы имеете счет в банке, на том счете есть средства, и вы приходите в банк и говорите: проплатите такую-то сумму, а банк ее не проплачивает, – такой банк мы называем банкротом. Соответственно сегодня о правительстве можно говорить так».

«Если мы не сможем рассчитаться, тогда это будет значить, что значительная часть тех людей, которые сегодня на объектах работают в две смены, завтра не получат за это заработной платы», – подытожил Матчук.