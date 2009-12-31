В МИД создан консульский фонд для помощи украинцам за рубежом

В Министерстве иностранных дел Украины создан консульский фонд для помощи украинцам за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО на итоговой пресс-конференции.

«Моим приказом был сформирован соответствующий консульский фонд. Пользоваться им могут только руководители дипломатических учреждений», - сказал он.

По словам министра, сегодня посол может взять на себя ответственность, внести срочные предложения и воспользоваться деньгами из этого фонда. В фонде сейчас 1 млн. 250 тыс. долларов. Его планируется увеличить до 5 млн.

П.ПОРОШЕНКО сообщил, что фонд пополняется, в том числе, за счет консульского сбора, который взимается консульскими учреждениями.