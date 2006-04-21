ВАСУ нарушает закон

Высший административный суд Украины сегодня в 10.00 продолжит рассмотрение исков к Центральной избирательной комиссии от Блока Натальи Витренко «Народная оппозиция», Блока Юрия Кармазина, Народного блока Литвина и партии «Вече" .

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВАСУ Александр ПАСЕНЮК вчера отметил, что в соответствии с законом суд должен принять решение в течение пяти дней. «Дело рассматривается уже шестой день, поэтому я обращаюсь к истцам задавать более конкретные вопросы ответчику. По графику завтра мы должны провести дебаты», - сказал он.

Вчера свои вопросы ставили представители Блока Натальи Витренко «Народная оппозиция» и Блока Юрия Кармазина.

Справка УНИАН. Иски к ЦИК со стороны партий и блоков, которые на выборах 26 марта не преодолели трехпроцентный барьер, Высший административный суд начал рассматривать 15 апреля.

Суд объединил в один процесс по два иска от Блока „Народна оппозиция“, Блока Юрия Кармазина и партии „Вече“, а также по одному иску от Народного блока Литвина и кандидата в депутаты от Блока Н.Витренко. Таким образом общее количество исков возросло до восьми.