Ивченко опровергает обвинения Тимошенко

Бывший председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей ИВЧЕНКО опровергает обвинения премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в сдаче газотранспортной системы (ГТС) и подземных газовых хранилищ (ПХГ) Украины в аренду компании RosUkrEnergo (Швейцария) на 25 лет.

Об этом А.ИВЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Контракт на 25 лет был действительно подписан, но не мной и не в 2005 году. Контракт на 25 лет… подписан в Киеве 29 июля 2004 года. Подписанты – председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» БОЙКО Юрий Анатольевич и представитель компании RosUkrEnergo Вольфганг ПУТЧЕК», – заявил он, демонстрируя копию контракта журналистам.

При этом А.ИВЧЕНКО добавил, что «в июле 2004 года Ивченко в «Нафтогазе» и не пахло. Как вы знаете, я был назначен в «Нафтогаз» председателем правления 3 марта 2005 года».

«Нынешнее заявление ТИМОШЕНКО обусловлено не чем иным, как политической целесообразностью и политической технологией. Поскольку в прошлую субботу мы провели Форум украинских националистов (А.ИВЧЕНКО является главой Конгресса украинских националистов – УНИАН), где высказали поддержку кандидату в Президенты Виктору ЮЩЕНКО, а не Юлии ТИМОШЕНКО», – заявил А.ИВЧЕНКО.

Также экс-глава «Нафтогаза» отметил, что подписанные 19 января 2009 года Ю.ТИМОШЕНКО газовые контракты – это «сознательная измена национальных интересов Украины ради сдачи газотранспортной системы Украины, ради банкротства «Нафтогаза» и ради политических дивидендов».

«Этим контрактом от 19 января заложена абсолютно прямая сдача без боя и безболезненно газотранспортной системы Украины, и не только газотранспортной системы Украины, Российской Федерации», – добавил он.

Напомним, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что во времена управления НАК «Нафтогаз Украины» А.ИВЧЕНКО «на 25 лет в аренду RosUkrEnergo была сдана газотранспортная система и газовые хранилища Украины». «Все контракты были подписаны с правом пересмотра цены на транзит и на хранение газа в газохранилищах два раза на 25 лет», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, такие контракты ее правительство аннулировало, «выиграны суды, и больше никто своими длинными и грязными руками, несмотря на политические украшения, не получит возможности в тени приватизировать газотранспортную систему Украины на 25 лет».

«Это произошло уже после оранжевой революции при полном покровительстве всех лидеров государства. И потому что я достаточно громко об этом заявила, в том числе и это повлияло на увольнение меня с должности премьера», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Пока я работаю во власти или в оппозиции, я никому не дам посягнуть на ГТС или на газовые хранилища Украины», – добавила она.