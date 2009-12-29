Коммунисты против факельного шествия в честь Бандеры в Запорожье

В Запорожье 1 января состоятся факельное шествие и автопробег по случаю дня рождения Степана Бандеры.

Как сообщили УНИАН в Запорожской областной общественной организации "Небо", выступившей организатором акции, представители ряда общественных организаций региона пройдут с зажженными факелами по центральному проспекту города - проспекту Ленина от площади Фестивальной до бульвара Шевченко, где торжественное шествие завершится исполнением Гимна Украины.

По данным управления внутренней политики Запорожского горсовета, запланировано участие в акции 100 человек.

Параллельно представители всеукраинского объединения "Свобода" проведут в Запорожье автопробег, приуроченный к 101-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

При проведении акций прогнозируются столкновения с представителями КПУ: пресс-служба Запорожского обкома Компартии распространила заявление, в котором утверждается, что "запорожские коммунисты не допустят шествий в честь фашистских пособников".

В управлении внутренней политики Запорожского горсовета УНИАН подтвердили, что встречи народного депутата Алексея БАБУРИНА (КПУ) с избирателями запланированы на 1 января в то же время, что и проведение факельного шествия, и на площадях, непосредственно примыкающих в проспекту Ленина.

По неофициальным данным, в это же время на площадях, примыкающих к проспекту Ленина, пройдут встречи с избирателями народного депутата Бориса ПЕТРОВА (Партия регионов).