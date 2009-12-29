Луценко про Тимошенко, авторитаризм, хаос и стены на Западе

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО категорически опровергает информацию представителей отдельных политических сил, которые утверждают, что Украине будет грозить авторитаризм, если лидер БЮТ, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО станет Президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Хмельницком.

«Не думаю, что ТИМОШЕНКО хоть на йоту нарушит действующую украинскую Конституцию и законы. Уверен в том, что у нас сохранится демократия, распределение власти, парламентский принцип назначения членов Кабинета министров. Однако уверен, что такого хаоса как сейчас не будет», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Вместе с тем, касаясь темы внешней политики Украины, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Европейский Союз вряд ли откроет нам двери, если мы будем ориентироваться лишь на Москву».

Он отметил, что внешнеполитический курс Ю.ТИМОШЕНКО не является противороссийским – «он является проевропейским». Однако для этого, убежден Ю.ЛУЦЕНКО, «необходимо срочно ломать стены на нашей западной границе».