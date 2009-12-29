Намерение Львовского облсовета судиться удивило Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что Львовская область в 2009 году получила рекордный размер финансирования из государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге во Львове, комментируя заявление председателя Львовского областного совета Мирослава СЕНИКА.

«Львовская область, я думаю, что это подтвердит глава администрации и мэр Львова, за все время от правительства и центрального бюджета получила рекордный объем финансирования. Такого никогда не было», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь председатель облгосадминистрации Николай КМИТЬ подтвердил, что финансирование действительно было увеличено, однако точную сумму не назвал, сославшись на то, что окончательные данные будут в ближайшие дни.

При этом мэр Львова Андрей САДОВОЙ сообщил, что в этом году Львов получил 330 млн. грн., в то время как в прошлом году - 40 млн. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО также не исключила, что заявление М.СЕНИКА могло быть вызвано политическим противостоянием. «Я хотела бы, чтобы мы сейчас всю политику и все политические противостояния отложили в сторону», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, М.СЕНИК заявил, что соглашение между Кабинетом министров Украины и Львовской областью о региональном развитии Львовской области практически не выполняется в части финансирования из государственного бюджета.

«Недофинансированы все направления соглашения. В полном объеме профинансирован лишь пункт соглашения о круглосуточном водоснабжении Львова», - подчеркнул он.

М.СЕНИК отметил, что соглашение в части финансирования местных бюджетов выполняется на 80%.

Он также заявил, что Львовская область готова обращаться с иском в суд из-за невыполнения данного соглашения.

Соглашение было подписано 25 июня 2009 года. В соответствии с текстом документа, на следующие 5 лет соглашение предусматривает выделение более 4 млрд. грн. на развитие Львовской области.