Ющенко внес законопроект о выборах по мажоритарной системе

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду проект Закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых городских председателей», который предусматривает проведение всех местных выборов по мажоритарной избирательной системе.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как известно, при существовании пропорциональной избирательной системы в течение 2006-2009 годов в местные советы избирались политики, которые не имели никакого отношения к жителям соответствующих территориальных общин, отмечается в сообщении.

По словам заместителя главы Секретариата Президента, представителя Президента в Конституционном Суде Марины СТАВНИЙЧУК, «именно поэтому В.ЮЩЕНКО предлагает избирать в местные советы не партийные вывески, а конкретных людей, которые будут представлять интересы соответствующей общины - от местного уровня и до уровня областного совета и Верховной Рады Автономной республики Крым».

По ее словам, цель предложенного Президентом Украиныа проект закона о местных выборах - создать системную и качественную правовую основу для организации и проведения честных и открытых местных выборов в соответствии с требованиями Конституции Украины и общепризнанных международных стандартов.

Он разработан с учетом положительного опыта применения на практике других законов о выборах, а также рекомендаций авторитетных международных организаций.

М.СТАВНИЙЧУК проинформировала, что в законопроекте есть несколько существенных нововведений, которые расширяют права граждан избирать и быть избранными в местные советы и увеличивают влияние гражданского общества на местную политику. В частности, право на выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, по законопроекту, получают не только местные организации политических партий, но и общественные организации - как местные, так и всеукраинские, которые имеют местные ячейки.

М.СТАВНИЙЧУК также отметила, что принципиальным является и предложение Президента отказаться от практики создания блоков партий на местных выборах.

В соответствии с законопроектом, расширяется круг субъектов наблюдения за ходом избирательного процесса, что увеличивает гарантии его честности и открытости. Кроме наблюдателей от кандидатов и международных организаций, наблюдать за выборами могут и представители политических партий и общественных организаций, которые не принимают участия в выборах.

М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что этот законопроект является составляющей частью масштабной конституционной реформы, предложенной В.ЮЩЕНКО. Его принятие обеспечит проведение честных и открытых местных выборов, будет способствовать реализации и гарантированию прав территориальных общин на избрание и влияние на местную власть.