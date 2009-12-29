Тигипко предлагает направлять все новые займы на кредитование экономики

Кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО предлагает направлять все новые заимствования на кредитование экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, по его словам, «последний год власть целенаправленно ведет страну к дефолту. Уже нынешний уровень долговой нагрузки неподъемный для экономики, а планы заимствований на следующий год еще грандиознее».

Комментируя заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что государственный долг Украины в 2010 году возрастет до 48,4% ВВП с 42% ВВП на конец 2009 года, С.ТИГИПКО заметил, что угрозу для экономики представляет не так размер долга, как стоимость его обслуживания.

«Многие развитые страны, например США, имеют долги, которые можно сопоставить с ВВП. Но это длинные и недорогие долги. У нас же правительство одалживает на внутреннем рынке под более высокие проценты, чем предприятия. Собственно, из-за безумно дорогих правительственных займы банкам нет необходимости кредитовать экономику», - считает он.

С.ТИГИПКО уверен, что у власти нет другого пути, чем обслуживать имеющиеся долги, кроме новых заимствований, при этом вполне вероятно, что новые долги окажутся дороже предыдущих.

«Стоимость ресурса для государства на внутреннем рынке на уровне около 30% - это нонсенс для любой экономики. Строительство такой пирамиды при дефицитном бюджете может закончиться лишь отказом государства платить по долгам», - сказал кандидат в президенты.

Единственный выход из ситуации, по его мнению, - направлять все новые заимствования на кредитование экономики. «Долги нужно платить из доходов казны, а не за счет новых, еще более дорогих кредитов. Иначе мы из этого порочного круга не вырвемся», - уверен С.ТИГИПКО.