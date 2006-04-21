Очень сильное землетрясение в России

Землетрясение силой 7,7 балла по шкале Рихтера было зарегистрировано в ночь с четверга на пятницу у берегов Камчатки. В результате удара стихии пострадал Корякский автономный округ на севере полуострова.

Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителей МЧС России на Камчатке, пострадали несколько деревень, однако точных данных о разрушениях пока нет. К месту происшествия уже отправился вертолет с представителями властей, которые должны оценить ситуацию на месте и в случае необходимости вызвать спасателей.

Зарубежные ученые заявляют, что землетрясение было достаточно сильным, чтобы его ощутили все, кто проживает в прибрежных районах северной части Камчатского полуострова. При этом отмечается, что угрозы цунами нет.

По предварительным оценкам, сегодняшнее землетрясение – самое сильное в этом районе с 1900 года.