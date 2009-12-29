В БЮТ требуют отобрать у Wizz Air лицензию

Народный депутат от БЮТ, член Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Святослав ОЛИЙНЫК обратился в Государственную авиационную администрацию и Министерство транспорта и связи Украины с требованием об аннулировании лицензии авиакомпании «Wizz Air» на предоставление услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ОЛИЙНЫКА.

Депутат также требует задержать на территории Украины самолеты, принадлежащие авиакомпании «Wizz Air», с целью обеспечения возможности возмещения нанесенного гражданам ущерба в случае обращения ими с гражданскими исками в суд.

Свои требования С.ОЛИЙНЫК объясняет необходимостью адекватной реакции украинских властей на инцидент, произошедший 18 декабря 2009 года в аэропорту «Luton» с пассажирами рейса Лондон - Киев авиакомпании «Wizz Air».

«Вышеупомянутый рейс был задержан, а после того, как пассажиров пропустили в самолет, - было объявлено об отмене рейса. При этом пассажиров выгнали из самолета при помощи полиции, собак и газовых спецсредств, после чего туда провели других пассажиров и он отбыл в Познань» - пишет депутат.

«Кроме того, украинские граждане остались фактически брошенными в чужой стране без предоставления информации о причинах отмены рейса, обеспечения возможности добраться домой, предоставления гостиницы и питания. Такие действия авиакомпании являются проявлением беспрецедентного неуважения к гражданам Украины со стороны иностранной компании», - заявил народный депутат.

С.ОЛИЙНЫК считает, что информация о ненадлежащем отношении к гражданам Украины со стороны сотрудников компании «Wizz Air» подлежит тщательной проверке и принятию надлежащих мер реагирования на грубое нарушение прав пассажиров. Также, по его мнению, необходимо обеспечить возможность возобновления нарушенных прав украинских граждан и недопущения подобных ситуаций в будущем.

Депутат также обратился к министру иностранных дел Украины Петру ПОРОШЕНКО с просьбой провести надлежащую проверку отмеченного инцидента.

Как сообщалось, П.ПОРОШЕНКО обратился в Министерство транспорта и связи с требованием принять меры по решению претензий украинских пассажиров рейса "Лондон - Киев" к «Wizz Air». МИД также сообщал, что с момента возникновения проблем у украинских пассажиров рейсов авиакомпании «Wizz Air» П.ПОРОШЕНКО оперативно поручил МИД взять ситуацию на постоянный контроль.

В свою очередь авиакомпания Wizz Air объяснила отмену 18 декабря рейса из Лондона в Киев и задержку других рейсов неблагоприятными погодными условиями, отмечая, что аналогичная ситуация и в других авиакомпаниях.

Авиакомпания Wizz Air считает, что "имевший место информационный скандал был организован с целью помешать дальнейшему развитию и укреплению Wizz Air на украинском рынке, что стало серьезной угрозой для некоторых местных конкурентов».

Справка УНИАН. Wizz Air стала первой в Украине low-cost (низкобюджетной) авиакомпанией, начала работу летом 2008 года.