Луценко: сторонники Януковича готовятся к оккупации Майдана

Министр внутренних дел, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что после Нового года сторонники лидера Партии регионов, кандидата на пост Президента Виктора ЯНУКОВИЧА намерены «оккупировать» Майдан Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Хмельницком.

«У нас есть информация, что после Нового года сторонники ЯНУКОВИЧА собираются оккупировать столичный Майдан. Я знаю о подготовке акций - мы получили информацию об организации складов с валянками, фуфайками. Я не знаю, для чего они их собирают – может, «передачу» своим готовят, или, в Киев хотят ехать, - это их дело”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что относится к этому скептически, “потому что такой Майдан, который прошли мы, организовать и спланировать невозможно, потому что это было всенародное движение в защиту своих интересов”.

“А туристическое агентство имени Виктора Федоровича по посещению Киева я в принципе приветствую – пусть люди посмотрят на столицу», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он обратился к организаторам «подобного действа» с призывом: «Подумайте о детях, которые вообще-то хотели бы прийти на елку. Подождите до 7-8 января, не устанавливайте в центре города агитационных городков».

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что если все необходимые документы на проведение подобной акции будут оформлены по закону и будут поданы в столичную мэрию соответствующие заявки, «то, разумеется, милиция будет просто охранять общественный порядок и не допускать никаких провокаций, в том числе и охранять демонстрантов».