Умер председатель КРУ Сивульский

Сегодня ночью умер председатель Главного Контрольно-ревизионного управления Украины Николай СИВУЛЬСКИЙ. Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя ГлавКРУ Виктор СКИРТА.

В.СКИРТА не уточнил причину смерти и других деталей.

По имеющейся неофициальной информации, Н.СИВУЛЬСКИЙ болел.

Справка УНИАН. Н.СИВУЛЬСКИЙ с марта по сентябрь 2005 года руководил Главным контрольно-ревизионным управлением Украины, после чего ушел в отставку с роспуском первого правительства Юлии ТИМОШЕНКО. Во второй раз возглавил ГлавКРУ в декабре 2007 года.

Родился 12 апреля 1952 года.