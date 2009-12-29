Умер председатель КРУ Сивульский
11:08, 29 декабря 2009Политика
5732
В возрасте 57 лет
|Николай Сивульский
В.СКИРТА не уточнил причину смерти и других деталей.
По имеющейся неофициальной информации, Н.СИВУЛЬСКИЙ болел.
Справка УНИАН. Н.СИВУЛЬСКИЙ с марта по сентябрь 2005 года руководил Главным контрольно-ревизионным управлением Украины, после чего ушел в отставку с роспуском первого правительства Юлии ТИМОШЕНКО. Во второй раз возглавил ГлавКРУ в декабре 2007 года.
Родился 12 апреля 1952 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter