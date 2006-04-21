Морозу сделали операцию, а у Турчинова подозревают отравление

На днях лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ был прооперирован в госпитале "Феофания". Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на информированные источники.

То, что А.МОРОЗ лег на операцию, "Украинской правде" подтвердила его пресс-секретарь Наталья ЛАРИОНЧЕВА. "Это плановая операция, которая была запланирована еще полгода назад. Она прошла два дня назад в Феофании", - сказала она.

По словам пресс-секретаря А.МОРОЗА, лидер социалистов чувствует себя хорошо. "Через неделю Александр Александрович будет на работе", - сказала она.

Как известно, на днях был госпитализирован и заместитель лидера БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, которого разыскивали правоохранительные органы для принудительного сопровождения на допрос.

Один из новоизбранных депутатов от БЮТ, Олег ЛЯШКО, сообщил в эфире российской службы радио "Свобода", что А.ТУРЧИНОВА могли отравить.

"У нас есть подозрения, что его отравили. Я вчера разговаривал с ТУРЧИНОВЫМ, он был как раз под капельницей, и я лично это видел. И разговаривал с ним о случившемся. Есть некоторые факты, указывающие на неестественную причину его попадания в больницу", - сказал О.ЛЯШКО.

В то же время пресс-секретарь Юлии ТИМОШЕНКО Виталий ЧЕПИНОГА сказал УП, что не владеет информацией о том, что А.ТУРЧИНОВ якобы был отравлен