Луценко не собирается выполнять решение Львовского суда

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО подтверждает, что суд восстановил в должности начальника управления внутренних дел Украины во Львовской области Олега САЛА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции во Львове, подчеркнув при этом, что пока он возглавляет МВД, «такого начальника милиции во Львове не будет».

«Я пока получил неофициальную информацию, но она абсолютно точная, о том, что львовский суд, кажется, Львовский апелляционный административный суд, восстановил в должности начальника УМВД во Львовской области господина САЛА. Но пока я министр, при мне такого начальника милиции во Львове не будет», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, аналогичная ситуация была в Донецкой области. «Так же Донецкий суд апелляционный восстановил в должности господина МОГИЛЁВА, который написал заявление на освобождение по собственному желанию от должности начальника Крымского главка, а спустя год передумал, подал заявление в Донецкий суд и выиграл дело. Он это мотивировал тем, что подал заявление на увольнение под давлением МОСКАЛЯ. МОГИЛЁВА в Крыму нет и не будет. Сколько бы решений они ни принимали – он будет уволен» - подчеркнул министр.

«Решение относительно САЛА, как бы они ни старались, не будет, пока я буду министром. Если будет нужно – на один час его восстановлю, запущу в кабинет, чтобы он вспомнил молодость, и отправлю обратно», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

«К сожалению, доказательства, которые должны были привести господина САЛА в другой кабинет, – с одним окошком – прокуратурой были утеряны», - добавил министр.

Вместе с тем, Ю.ЛУЦЕНКО считает, что в этом решении суда есть политический подтекст. «Это сигналы от тех, кто уже расписал, кто кем будет при Президенте ЯНУКОВИЧЕ. Не дождутся! Я сделаю все необходимое, чтобы те времена ушли, чтобы та милиция не руководила избирателями, бизнесменами, как это было в те страшные времена», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Справка УНИАН. О.САЛО был начальником УМВД Украины во Львовской области с декабря 2003 года по январь 2005 года. В феврале 2005 года Генпрокуратура возбудила против О.САЛА два уголовных дела по фактам нарушения избирательного права и злоупотребления властью и служебным положением. После этого его объявили в международный розыск.

В октябре 2006 года Генпрокуратура возвратила уголовные дела, возбужденные в отношении О.САЛА, в прокуратуру Львовской области на дорасследование.

19 февраля 2007 года Печерский райсуд Киева принял решение прекратить эти уголовные дела «в связи с отсутствием в действиях О.САЛА составлю преступления».